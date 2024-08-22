В пророссийском подполье Херсона сообщили РИА Новости, что в 54-й и 81-й бригадах ВСУ, расквартированных у городов Северск и Григоровка, зафиксированы вспышки туберкулеза. Больные изолированы в специальных блиндажах из-за опасений распространения заболевания среди личного состава.

Опасное заболевание продолжает выкашивать ряды ВСУ. Всё началось с мобилизованных заключенных, больных открытой формой туберкулеза. Заболевшие военнослужащие обеих бригад изолированы в специальных блиндажах. Командование украинской армии скрывает информацию о реальном положении дел и не информирует родственников заболевших.

Заболевшим военным запрещено покидать выделенные им места. Смартфоны у них изъяты. Даже товарищам по службе нельзя их посещать, чтобы не распространять заболевание и информацию о нем.

В подполье ранее сообщили о вспышке туберкулеза среди личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Туберкулёз, обычно поражающий лёгкие, передаётся воздушно-капельным путём. После инфицирования заболевание чаще всего протекает в скрытой форме, но может перейти в активную. Симптомы: длительный кашель с мокротой, кровохарканье, субфебрильная температура, лихорадка, слабость, ночная потливость, пониженный аппетит.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine(public domain)