Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о неудачах, которые терпят Вооруженные силы Украины на донецком направлении.
По словам Алаудинова, линия фронта на донецком участке начинает рушиться, и для украинской армии эта ситуация, вероятно, станет необратимой.
Генерал-майор также выразил уверенность в том, что специальная военная операция завершится до конца текущего года.
Несколькими днями ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также заявил, что Россия одержит победу в военной операции уже в этом году.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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