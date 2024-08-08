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Алаудинов заявил о крахе ВСУ на Донецком направлении
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Необратимый крах ВСУ на Донецком направлении

Алаудинов заявил о крахе ВСУ на Донецком направлении

Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о неудачах, которые терпят Вооруженные силы Украины на донецком направлении.

По словам Алаудинова, линия фронта на донецком участке начинает рушиться, и для украинской армии эта ситуация, вероятно, станет необратимой.

Генерал-майор также выразил уверенность в том, что специальная военная операция завершится до конца текущего года.

Несколькими днями ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также заявил, что Россия одержит победу в военной операции уже в этом году.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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