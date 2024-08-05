Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube высказал предположение о возможной катастрофе для украинских войск в Южном Донбассе.

По его мнению, дни обороны ВСУ в этом регионе сочтены, и разворачивающийся там кризис может стать самым серьезным испытанием для Украины.

Меркурис отметил, что российские войска продолжают наступление, приближаясь к важным путям снабжения украинской армии. Это создает крупный оперативный кризис для ВСУ.

Эксперт предупредил, что захват Угледара и окружение украинских подразделений, а также перерезание основных маршрутов снабжения могут привести к полному краху обороны не только в Южном Донбассе, но и на всем южном фронте. Это станет настоящей катастрофой для Украины.

Напомним, что Министерство обороны России сообщило об успехах "Южной" группировки войск, которые улучшили свои позиции и нанесли поражение украинским подразделениям в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Фото: www. facebook*.com/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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