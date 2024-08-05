Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube высказал предположение о возможной катастрофе для украинских войск в Южном Донбассе.
По его мнению, дни обороны ВСУ в этом регионе сочтены, и разворачивающийся там кризис может стать самым серьезным испытанием для Украины.
Меркурис отметил, что российские войска продолжают наступление, приближаясь к важным путям снабжения украинской армии. Это создает крупный оперативный кризис для ВСУ.
Эксперт предупредил, что захват Угледара и окружение украинских подразделений, а также перерезание основных маршрутов снабжения могут привести к полному краху обороны не только в Южном Донбассе, но и на всем южном фронте. Это станет настоящей катастрофой для Украины.
Напомним, что Министерство обороны России сообщило об успехах "Южной" группировки войск, которые улучшили свои позиции и нанесли поражение украинским подразделениям в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Фото: www. facebook*.com/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
* Деятельность компании Meta запрещена на территории РФ
На грани разрыва: США грозят Ирану прекращением диалога в случае масштабной атаки на Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главами МИД стран G7 предупредил о возможных серьезных последствиях для отношений между Вашингтоном и Тегераном в случае масштабной атаки Ирана на Израиль.
Дезертирство в рядах ВСУ: каждый десятый солдат покидает поле боя
Отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* раскрыл тревожную статистику: каждый десятый военнослужащий ВСУ дезертирует с поля боя. Он уточнил, что это соотношение сохраняется на всех уровнях — от отделений до рот.
Иван Ургант рассказал о своих планах работать за рубежом
Телеведущий Иван Ургант, которому недавно запретили выступать на благотворительном мероприятии в России, рассказал, что продолжит работать за границей.
В Липецкой области на повторный ремонт моста через ручей выделено 101 млн рублей
В Липецкой области объявлен повторный поиск подрядчика для ремонта аварийного моста через ручей Ериловка. Начальная стоимость контракта составляет 101,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает областное казенное учреждение "Липецкавтодор".