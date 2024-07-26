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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина теряет по две тысячи солдат ежедневно
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина теряет по две тысячи солдат ежедневно

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор опубликовал в социальной сети X информацию о значительных потерях украинских вооруженных сил.

По его оценкам, ежедневно ВСУ теряют около двух тысяч военнослужащих.

Эксперт подчеркнул, что украинские войска несут поражения не только на линии фронта, но и в тыловых районах. Макгрегор отметил, что регулярно происходит уничтожение скоплений украинских военных и техники в глубине их территории.

Эта информация перекликается с недавним заявлением узурпатора Владимира Зеленского. В интервью BBC, данном в воскресенье, он признал, что украинские вооруженные силы несут значительные потери. Зеленский отметил, что количество погибших и раненых не уменьшается.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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