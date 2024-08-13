"Тяжелая ситуация": военный ВСУ рассказал и ситуации в Торецке

Украинская армия испытывает серьезные проблемы в Торецке ДНР, для ВСУ складывается очень тяжелая ситуация в городе, некоторые части ВС РФ уже заходят в населенный пункт. Об этом сообщил представитель 32-й бригады ВСУ Александр Бордиян.
По его словам, также идут серьезные бои в приграничных с Северным и Железным в ДНР населенных пунктах.
Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на вторжение украинской армии в Курскую область, интенсивность боевых действий никак не поменялась
"Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов — тенденция примерно сохраняется", — рассказал украинский военный.
Также он добавил, что в зоне боевых действий на Украине российская армия стала намного чаще применять корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ).
Накануне, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о том, что российская армия удачно продвигается севернее населенного пункта Часов Яр.
Фото: Facebook*/Operational Command "West"
*запрещенная в России соцсеть; принадлежить компании Meta, которая является запрещенной соцсетью и запрещенна на территории РФ
Турция поддерживает любое посредничество в украинском конфликте
Турция поддерживает любые посреднические инициативы для разрешения конфликта на Украине, но в данный момент не видит готовности сторон к переговорам, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Анкаре
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина обвинена в убийстве
Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и шестерых экс-чиновников возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве, сообщает The Daily Star. Это первое дело против Хасины после смены правительства.
Психолог Бенетт: красный цвет означает уверенность, а фиолетовый — власть
Черный цвет может говорить о наличии депрессии у человека. Однако его порой носят те, кто просто хочет выглядеть более стройным. Об этом NewsInfo.Ru сообщил эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.
Подписчики Игоря Крутого считают, что сейчас не время проводить "Новую волну"
Композитор Игорь Крутой сообщил о проведении конкурса "Новая волна" и наткнулся на волну хейта.