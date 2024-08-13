"Тяжелая ситуация": военный ВСУ рассказал и ситуации в Торецке

Военный ВСУ Бордиян: ситуация в Торецке очень тяжелая

Украинская армия испытывает серьезные проблемы в Торецке ДНР, для ВСУ складывается очень тяжелая ситуация в городе, некоторые части ВС РФ уже заходят в населенный пункт. Об этом сообщил представитель 32-й бригады ВСУ Александр Бордиян.

По его словам, также идут серьезные бои в приграничных с Северным и Железным в ДНР населенных пунктах.

Кроме того, он подчеркнул, что несмотря на вторжение украинской армии в Курскую область, интенсивность боевых действий никак не поменялась

"Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов — тенденция примерно сохраняется", — рассказал украинский военный.

Также он добавил, что в зоне боевых действий на Украине российская армия стала намного чаще применять корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ).

Накануне, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о том, что российская армия удачно продвигается севернее населенного пункта Часов Яр.

Фото: Facebook*/Operational Command "West"

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