"Дебильные приказы": украинский медик пожаловалась на проблемы в ВСУ

Военнослужащие украинской армии несут огромные потери в зоне боевых действий из-за того, что военное командование отдает "дебильные приказы". Такое заявление сделала глава медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.
"Сейчас есть "огромные" потери на фронте, происходящие из-за "дебильных приказов", которые невозможно выполнить", — сообщила украинский медик в интервью изданию LIGA. net.
При этом она подчеркнула, что подобная проблема наблюдается во всей структуре. Михайлова считает, что это возникает из-за недостаточного количества офицерских кадров в украинской армии.
Таким образом глава медслужбы прокомментировала информацию о том, что в прошлом месяце по приказу командира одной из бригад ВСУ Богдана Шевчука на передовые позиции была отправлена почти вся верхушка разведки подразделения. Вследствие этого, большое количество военных погибли и получили ранения.
Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade
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