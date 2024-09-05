В случае, если российская армия возьмет под контроль населенный пункт Красноармейск (украинское название — Покровск), то это сильно изменить всю ситуацию в зоне боевых действий. Такое заявление сделал немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
Он подчеркнул, что Красноармейск является очень важным с точки зрения логистики населенным пунктом, так как там проходят железнодорожные пути и автомагистрали.
"И тогда для Украины - это принципиально новая ситуация", — заявил немецкий эксперт.
В свою очередь, Катер отметил, что украинское военное командование сильно ослабило свои позиции на востоке страны из-за того, что большое количество подразделений было отправлено в Курскую область.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
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