В случае, если российская армия возьмет под контроль населенный пункт Красноармейск (украинское название — Покровск), то это сильно изменить всю ситуацию в зоне боевых действий. Такое заявление сделал немецкий генерал Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

Он подчеркнул, что Красноармейск является очень важным с точки зрения логистики населенным пунктом, так как там проходят железнодорожные пути и автомагистрали.

"И тогда для Украины - это принципиально новая ситуация", — заявил немецкий эксперт.

В свою очередь, Катер отметил, что украинское военное командование сильно ослабило свои позиции на востоке страны из-за того, что большое количество подразделений было отправлено в Курскую область.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation