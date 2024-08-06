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ТАСС: ВСУ пытаются выйти из окружения в восточной части Новгородского
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  • Опубликована сегодня в 10:36

«Большая паника»: ВСУ попали в окружение на горловском направлении

ТАСС: ВСУ пытаются выйти из окружения в восточной части Новгородского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки выйти из окружения в восточной части населенного пункта Новгородское (украинское название Нью-Йорк) на горловском направлении. Об этом заявили в силовых структурах, сообщает ТАСС.

"На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах", — сообщил собеседник издания.

Днем ранее Министерство обороны России сообщало о том, что подразделения группировки войск "Центр" смогли в результате наступательных действий улучшить положение по переднему краю. Войска нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Торецкого, Гродовки, Орловки и Николаевки в ДНР. Помимо этого, россиянами удалось отразить восемь контратак украинских войск.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)

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