Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки выйти из окружения в восточной части населенного пункта Новгородское (украинское название Нью-Йорк) на горловском направлении. Об этом заявили в силовых структурах, сообщает ТАСС.
"На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах", — сообщил собеседник издания.
Днем ранее Министерство обороны России сообщало о том, что подразделения группировки войск "Центр" смогли в результате наступательных действий улучшить положение по переднему краю. Войска нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Торецкого, Гродовки, Орловки и Николаевки в ДНР. Помимо этого, россиянами удалось отразить восемь контратак украинских войск.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)
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