Успехи вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) приводят к тому, что оборона украинской армии каскадно обрушается. Такое заявление сделал профессор из Норвегии Гленн Дизен в своей статье для платформы Substack.

По его словам, сейчас стороны вступили в финальную стадию, когда ситуацию подошла к каскадному обрушению фронта ВСУ.

"Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — рассказал эксперт в своей публикации.

Кроме того, Дизен добавил, что сейчас российская сторона усиливает давление в зоне боевых действий, вынуждая украинское военное командование принимать поспешные решения, из-за чего ситуация на поле боя становится еще хуже.

Также эксперт отметил, что ВС РФ нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов по позициям ВСУ, а военным удается прорываться через хорошо защищенные оборонительные позиции украинских войск.

Фото: z.mil.ru