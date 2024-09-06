Профессор из Норвегии рассказал о каскадном обрушении обороны ВСУ

Успехи вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) приводят к тому, что оборона украинской армии каскадно обрушается. Такое заявление сделал профессор из Норвегии Гленн Дизен в своей статье для платформы Substack.
По его словам, сейчас стороны вступили в финальную стадию, когда ситуацию подошла к каскадному обрушению фронта ВСУ.
"Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно", — рассказал эксперт в своей публикации.
Кроме того, Дизен добавил, что сейчас российская сторона усиливает давление в зоне боевых действий, вынуждая украинское военное командование принимать поспешные решения, из-за чего ситуация на поле боя становится еще хуже.
Также эксперт отметил, что ВС РФ нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов по позициям ВСУ, а военным удается прорываться через хорошо защищенные оборонительные позиции украинских войск.
Фото: z.mil.ru
Лавров назвал неконструктивной встречу с Кулебой в Турции в 2022 году
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о единственной встрече с Дмитрием Кулебой, которого недавно уволили с должности министра иностранных дел Украины, в Турции в марте 2022 года. Об этом российский дипломат рассказал во время интервью РБК.
Захарова: хочется, чтобы спорт оставался для спортсменов, а не для гендерных извращенцев
Необходимо, чтобы спорт оставался именно для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности
Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"
Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.