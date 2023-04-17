В Артемовске российские военнослужащие взяли в плен 12 украинских боевиков. Об этом сообщают "Известия".
Один из бойцов поделился подробностями операции. Им было предложено сдаться, чтобы сохранить жизнь. Боевики сложили оружие и бронежилеты и стали выходить по одному. Всего вышло 12 человек, в то время, как российских солдат было лишь четверо.
Военнослужащий отметил, что во время отступления украинские военные бросают не только погибших, но и раненых.
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