В Артемовске российские военнослужащие взяли в плен 12 украинских боевиков. Об этом сообщают "Известия".

Один из бойцов поделился подробностями операции. Им было предложено сдаться, чтобы сохранить жизнь. Боевики сложили оружие и бронежилеты и стали выходить по одному. Всего вышло 12 человек, в то время, как российских солдат было лишь четверо.

Военнослужащий отметил, что во время отступления украинские военные бросают не только погибших, но и раненых.