Российские войска поразили объект критической инфраструктуры в Сумской области

ВСУ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области

В Сумской области в ходе обстрела получила повреждение критическая инфраструктура. Об этом сообщило оперативное командование украинской армии "Север" на своей странице в соцсети Facebook.

"Сумская область… Краснополье… в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", — говорится в сообщении военного соединения ВСУ.

Стоит отметить, что до этого в 11 областях Украины объявлялась воздушная тревога.

Ранее высокопоставленные российский чиновники, а также Минобороны России неоднократно говорили о том, что ВС РФ наносят удары только по критической и военной инфраструктуре Украины.

Фото: Facebook*/State Emergency Service of Ukraine

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