Российские войска поразили объект критической инфраструктуры в Сумской области

В Сумской области в ходе обстрела получила повреждение критическая инфраструктура. Об этом сообщило оперативное командование украинской армии "Север" на своей странице в соцсети Facebook.
"Сумская область… Краснополье… в результате обстрела повреждены объект критической инфраструктуры и складское помещение", — говорится в сообщении военного соединения ВСУ.
Стоит отметить, что до этого в 11 областях Украины объявлялась воздушная тревога.
Ранее высокопоставленные российский чиновники, а также Минобороны России неоднократно говорили о том, что ВС РФ наносят удары только по критической и военной инфраструктуре Украины.
Фото: Facebook*/State Emergency Service of Ukraine
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая является экстремисткой и запрещена в РФ)
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