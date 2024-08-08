Российский боец рассказал о новых боеприпасах у ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали все чаще использовать на артемовском направлении самодельные взрывные устройства. Об этом сообщил сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным "Запал".

"За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют", — рассказал российский военный.

При этом она подчеркнул, что в любом случае при обезвреживании необходимо быть предельно аккуратным, так как при переводе в походное положение из боевого боеприпас может нештатно сработать.

По его словам, из-за новых боеприпасов большинство взрывных устройств и инженерных снарядов приходится уничтожать на месте.

Фото: mil.ru