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Российский боец рассказал о новых боеприпасах у ВСУ

Боец "Запал": ВСУ стали чаще использовать "кустарные боеприпасы"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали все чаще использовать на артемовском направлении самодельные взрывные устройства. Об этом сообщил сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным "Запал".

"За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют", — рассказал российский военный.

При этом она подчеркнул, что в любом случае при обезвреживании необходимо быть предельно аккуратным, так как при переводе в походное положение из боевого боеприпас может нештатно сработать.

По его словам, из-за новых боеприпасов большинство взрывных устройств и инженерных снарядов приходится уничтожать на месте.

Фото: mil.ru

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