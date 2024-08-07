Российский морпех рассказал, как ВСУ выдают себя за военных ВС РФ

Морской пехотинец из 40-й бригады Тихоокеанского флота с позывным "Адвокат" рассказал о том, что военнослужащие украинской армии вешают на себя российские знаки различия, выдавая себя за военных ВС РФ. Об этом он рассказал в беседе со спецкором RT Александром Пискуновым.

Морпех рассказал об одном из таких случаев, который произошел во время боевых действий в Камышевахе в ЛНР. В один момент он чуть не погиб, потому что украинские диверсанты нацепили на себя российские шевроны. Однако в последний момент боец все же мог разглядеть в них неприятеля.

"Выхожу со двора, вот калитка, сделал шаг. Просто повернул голову вот так налево… и я встретился глазами с противником, потому как увидел: стояли и смотрели на нас семь человек", — поделился впечатлениями российский морпех.

Он рассказал, что из знаков различия на "всушниках" были белые ленточки на запястье и георгиевские ленточки. Однако "краем глаза" увидел украинский флаг на форме.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation