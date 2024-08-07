Американский обозреватель сообщил плохие новости для ВСУ на фронте

У украинской армии уже не осталось времени для того, чтобы попытаться изменить ситуацию на поле боя в свою сторону. Такое заявление сделал обозреватель Марк Эпископос в своей статье для издания Responsible Statecraft (RS).
По его словам, ВСУ предпринимают попытки для того, чтобы выиграть время путем оборонительной войны, однако этого времени нет, особенно с учетом их проблем в снабжении и ресурсов.
"Эта задача похожа на поиск решения того, как проскочить мимо кладбища", — поделился мнением в своей публикации Эпископос.
Кроме того, обозреватель вспомнил и про Запад. Он считает, что союзники Украины так и не смогли до конца понять, как Киев представляет себе "победу" в конфликте с Россией. Помимо этого, по мнению журналиста, в западных странах нет единого мнения касательно конфликта.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
Конституционный суд Таиланда ликвидировал главную оппозиционную партию страны
Суд Таиланда вынес решение о ликвидации главной оппозиционной партии за попытку дискредитации монархии
FT: США пригрозили Турции последствиями, если не будет ограничен экспорт в РФ
Соединенные Штаты начали грозить Турции за сотрудничество с Россией.
Михаил Галустян показал встречу с семьëй после долгой разлуки
Прилетевший из Колумбии комик Михаил Галустян опубликовал фото с женой и детьми.
В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма
В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса