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RS: у ВСУ нет времени для изменения ситуации на фронте
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Американский обозреватель сообщил плохие новости для ВСУ на фронте

RS: у ВСУ нет времени для изменения ситуации на фронте

У украинской армии уже не осталось времени для того, чтобы попытаться изменить ситуацию на поле боя в свою сторону. Такое заявление сделал обозреватель Марк Эпископос в своей статье для издания Responsible Statecraft (RS).

По его словам, ВСУ предпринимают попытки для того, чтобы выиграть время путем оборонительной войны, однако этого времени нет, особенно с учетом их проблем в снабжении и ресурсов.

"Эта задача похожа на поиск решения того, как проскочить мимо кладбища", — поделился мнением в своей публикации Эпископос.

Кроме того, обозреватель вспомнил и про Запад. Он считает, что союзники Украины так и не смогли до конца понять, как Киев представляет себе "победу" в конфликте с Россией. Помимо этого, по мнению журналиста, в западных странах нет единого мнения касательно конфликта.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

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