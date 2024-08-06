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NYT: переброшенные из Часова Яра под Торецк ВСУ оказались бессильны перед ВС РФ
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В ДНР украинские военные не смогли оказать сопротивление российской армии

NYT: переброшенные из Часова Яра под Торецк ВСУ оказались бессильны перед ВС РФ

Перед наступлением российской армии некоторые группировки 41-й бригады ВСУ были переброшены из Часова Яра под Торецк в ДНР. Однако они сдали свои позиции за считанные дни из-за того, что подразделения оказались не готовы к противостоянию ВС РФ. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT), ссылаясь на заявления военных ВСУ.

По словам некоторых военнослужащих, украинцы потеряли позиции из-за того, что не знали местность, куда их отправили, а также из-за медленных и бессмысленных приказов со стороны военного командования.

В публикации издания говорится о том, что военные из 24-й бригады ВСУ в мае этого года предупреждали руководство о том, что есть возможность российского наступления на Торецк, и просили не проводить ротацию в этом время. Однако их не послушали. Солдаты рассказывают, что ВС РФ ударили по ним уже через два дня после ротации.

Напомним, что днем ранее Министерство обороны России сообщало о том, что российским войскам удалось нанести поражение формированиям ВСУ в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки в ДНР, а также улучшить положение по переднему краю.

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation

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