Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ знают, что проигрывают в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в интервью журналистке Каре Маккинни.

Макгрегор подчеркнул, что русские это тоже знают, а украинские боевики находятся в ужасном положении.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что у ВСУ нет ресурсов для организации контрнаступления.