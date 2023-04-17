Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ знают, что проигрывают в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в интервью журналистке Каре Маккинни.
Макгрегор подчеркнул, что русские это тоже знают, а украинские боевики находятся в ужасном положении.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что у ВСУ нет ресурсов для организации контрнаступления.
Замглавы МИД РФ Галузин: возможность создания центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия
Это произошло "в результате политических махинаций" США и Великобритании
Словакия вновь будет получать электроэнергию от Украины
А из республики продолжается импорт электроэнергии
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.