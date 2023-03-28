Вооруженные силы Украины перебрасывают технику и резервы в сторону от Славянска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По словам эксперта, через Купянск идет большое количество колонн ВСУ, часть из них направляется в сторону Новоселовского, а другая в сторону Изюма. Также в сторону Славянска движется большое количество живой силы противника.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские боевики подготовили порядка 200 тыс. человек резерва, а также получили большое количество техники НАТО.
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