Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко прокомментировал переброску под Артемовск элитных частей украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Данный факт свидетельствует о том, что ситуация у ВСУ в этом районе критическая.
Под Артемовск, в том числе, направляют военных, которые прошли подготовку на полигонах стран Запада. В среднем здесь киевский режим теряет по 200 человек в сутки.
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