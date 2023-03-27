Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко прокомментировал переброску под Артемовск элитных частей украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Данный факт свидетельствует о том, что ситуация у ВСУ в этом районе критическая.

Под Артемовск, в том числе, направляют военных, которые прошли подготовку на полигонах стран Запада. В среднем здесь киевский режим теряет по 200 человек в сутки.