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  • Опубликована сегодня в 12:54

Советник главы ДНР: Артемовск почти полностью блокирован

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что вооруженные силы России практически полностью блокировали Артемовск. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время город находится в оперативном окружении. Все подъездные к нему пути контролируются российской артиллерией.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что город взят под контроль на 70%.

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