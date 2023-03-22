Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что вооруженные силы России практически полностью блокировали Артемовск. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время город находится в оперативном окружении. Все подъездные к нему пути контролируются российской артиллерией.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что город взят под контроль на 70%.