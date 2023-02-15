Украинские войска расстреляли группу врачей, которые были направлены в Угледар для эвакуации раненых. Об этом сообщает ТАСС.
"Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара. Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили", — приводит агентство слова советника врио главы ДНР Ян Гагин.
Эксперт отмечает, что подобные действия украинских боевиков происходят регулярно и на других участках фронта.
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