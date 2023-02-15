Пресс-секретарь восточной группировки украинской армии Сергей Череватый допустил сдачу Артемовска. Об этом он сообщил в интервью украинскому СМИ.

В качестве оправдания он заявил, что это позволит сохранить личный состав и улучшить свое тактическое положение.

Чреватый также добавил, что для ВСУ важно не позволить российским военнослужащим прорвать оборону, так как это приведет к обрушению тылов.