Пресс-секретарь восточной группировки украинской армии Сергей Череватый допустил сдачу Артемовска. Об этом он сообщил в интервью украинскому СМИ.
В качестве оправдания он заявил, что это позволит сохранить личный состав и улучшить свое тактическое положение.
Чреватый также добавил, что для ВСУ важно не позволить российским военнослужащим прорвать оборону, так как это приведет к обрушению тылов.
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