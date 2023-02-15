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  • Опубликована сегодня в 14:57

Руководство ВСУ не исключает отступление из Артемовска

Пресс-секретарь восточной группировки украинской армии Сергей Череватый допустил сдачу Артемовска. Об этом он сообщил в интервью украинскому СМИ.

В качестве оправдания он заявил, что это позволит сохранить личный состав и улучшить свое тактическое положение.

Чреватый также добавил, что для ВСУ важно не позволить российским военнослужащим прорвать оборону, так как это приведет к обрушению тылов.

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