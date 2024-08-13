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Перекачка газа через Суджу в Европу вновь достигла максимума
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Объемы перекачки газа через Суджу вновь достигли максимума с момента вторжения ВСУ

Перекачка газа через Суджу в Европу вновь достигла максимума

Подача газа через "Суджу" вернулась к уровням июля и начала августа, которые превышали 40 миллионов кубометров в день. Однако с 7 августа объемы подачи были немного ниже этой отметки.

С начала года "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. Заявка на газоизмерительную станцию "Сохрановка" была отклонена.

Напомним, что в мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

Транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

Стоит отметить, что маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ananastya93 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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