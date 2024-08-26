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Ущерб Минобороны по делу комбрига ВСУ Храпача превысил 4,6 млн рублей
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Стало известно, какой ущерб причинен Минобороны по делу комбрига ВСУ Храпача

Ущерб Минобороны по делу комбрига ВСУ Храпача превысил 4,6 млн рублей

Ущерб в рамках уголовного дела командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, отдававшего приказы о нанесении ракетных ударов по воинским частям в Белгородской области, превысил 4,6 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся в зале 2-го Западного окружного военного суда.

"Был причинен имущественный ущерб на сумму 4 млн 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия", — говорится в материалах дела, которые огласил государственный обвинитель во время заседания суда.

В свою очередь, представитель российского оборонного ведомства подтвердил сумму причиненного ущерба. Он подчеркнул, что все исковые требования к обвиняемому украинскому командиру ВСУ они поддерживают в полном объеме.

Фото: pxhere.com

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