Военный ВСУ Саранцев: Запад разрушил бить по России не дальше Белгорода

Запад разрешил украинской армии бить по российской территории американскими ракетами не дальше Белгорода. Такое заявление сделал представитель группировки ВСУ "Харьков" Виталий Саранцев, его слова приводит испанское издание El Pais.

"Мы можем достигать Белгорода, не дальше", — заявил украинский военнослужащий.

Кроме того, автор публикации указал на то, что ВСУ уже используют американское оружие и ракеты для ударов по территории России. При этом бить украинцам вглубь РФ Запад по-прежнему не разрешает.

Напомним, что в мае этого года президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил украинским войскам наносить удары американскими ракетами, в том числе дальнобойными боеприпасами ATACMS, по территории РФ. Однако разрешение действует только на приграничные с Украиной области России.

Фото: president.gov.ua