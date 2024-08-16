Украинские войска во время атаки на Курскую область столкнулись с трудностями, связанными с западным вооружением и сложностями в медицинской эвакуации, как сообщает газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ по имени Вова.

Он отметил в интервью изданию, что нападение на регион было плохо организовано. В частности, некоторые подразделения были переброшены так быстро, что не успели должным образом подготовиться к операции.

Также сообщается, что западные винтовки, переданные украинским военным, часто давали сбои. Кроме того, недостаточное количество медицинских автомобилей затрудняло быструю эвакуацию пострадавших.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территорий в Курской области, однако их продвижение было остановлено.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. По данным Минобороны РФ, к 15 августа украинские силы потеряли до 2640 военнослужащих и 37 танков на курском направлении.

Президент России Владимир Путин обвинил украинские власти в провокации и неизбирательной стрельбе, затрагивающей в том числе гражданские объекты. Он подчеркнул, что противник получит соответствующий ответ, и все задачи, поставленные перед Россией, будут выполнены. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿