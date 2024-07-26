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ВСУ сбивают собственные беспилотники в ДНР
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ВСУ сбивают собственные беспилотники в ДНР

Согласно сообщению немецкого издания Frankfurter Rundschau, вооруженные силы Украины столкнулись с внутренними проблемами в использовании беспилотных летательных аппаратов. Эти трудности проявились в районе населенного пункта Прогресс, расположенного на территории Донецкой Народной Республики.

Журналисты отмечают, что украинские подразделения, отвечающие за противодействие беспилотникам, допустили ряд серьезных ошибок. В частности, они сбивали собственные дроны и создавали помехи для их работы, используя специальное оборудование.

Эти просчеты позволили российским бронетанковым частям провести целенаправленные атаки на наиболее уязвимые и плохо организованные позиции украинских войск в регионе. В результате украинская армия была вынуждена отступить с занимаемых позиций.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешных действиях группировки войск "Центр". Российские военнослужащие нанесли удары по формированиям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово, расположенных на территории ДНР. Кроме того, была отражена контратака противника, в результате которой украинская сторона потеряла более 395 военнослужащих.

Фото: commons. wikimedia.orgСкайтон(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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