Согласно сообщению немецкого издания Frankfurter Rundschau, вооруженные силы Украины столкнулись с внутренними проблемами в использовании беспилотных летательных аппаратов. Эти трудности проявились в районе населенного пункта Прогресс, расположенного на территории Донецкой Народной Республики.
Журналисты отмечают, что украинские подразделения, отвечающие за противодействие беспилотникам, допустили ряд серьезных ошибок. В частности, они сбивали собственные дроны и создавали помехи для их работы, используя специальное оборудование.
Эти просчеты позволили российским бронетанковым частям провести целенаправленные атаки на наиболее уязвимые и плохо организованные позиции украинских войск в регионе. В результате украинская армия была вынуждена отступить с занимаемых позиций.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешных действиях группировки войск "Центр". Российские военнослужащие нанесли удары по формированиям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Прогресс, Новоселовка Первая, Дружба и Артемово, расположенных на территории ДНР. Кроме того, была отражена контратака противника, в результате которой украинская сторона потеряла более 395 военнослужащих.
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