На Украине рассказали о последствиях отсутствия ротации

Даже опытные украинские военнослужащие устают от боевых действий, так как отсутствует ротация войск. Об этом сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов во время интервью украинскому политологу Юрию Романенко.

"У людей просто "подрывает крышу" от усталости, от всего", — рассказал военнослужащий.

Он также добавил, что в некоторых случаях военные даже готовы были отправиться в тюрьму, лишь бы не участвовать в боевых действиях. Сазонов объяснил такое поведение со стороны военных тем, что многие из данной категории бойцов это мобилизованные, а некоторые военнослужащие уже давно находятся на передовых позиций и их никто не меняет.

Кроме того, он добавил, что фиксируются случаи самовольного оставления части. Украинцы ищут любые способы, чтобы не отправиться на фронт.

Фото: defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard