На Украине рассказали о последствиях отсутствия ротации

Даже опытные украинские военнослужащие устают от боевых действий, так как отсутствует ротация войск. Об этом сообщил офицер ВСУ Кирилл Сазонов во время интервью украинскому политологу Юрию Романенко.
"У людей просто "подрывает крышу" от усталости, от всего", — рассказал военнослужащий.
Он также добавил, что в некоторых случаях военные даже готовы были отправиться в тюрьму, лишь бы не участвовать в боевых действиях. Сазонов объяснил такое поведение со стороны военных тем, что многие из данной категории бойцов это мобилизованные, а некоторые военнослужащие уже давно находятся на передовых позиций и их никто не меняет.
Кроме того, он добавил, что фиксируются случаи самовольного оставления части. Украинцы ищут любые способы, чтобы не отправиться на фронт.
Фото: defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard
FA: США отстают от России и Китая в вопросе ведения конфликтов
Издание Foreign Affairs считает, что Соединенные Штаты очень сильно отстают от России и Китая в вопросе ведения конфликтов. Журналист решил разобраться, по каким причинам Вашингтон утратил лидерские позиции в этом вопросе.
На грани разрыва: США грозят Ирану прекращением диалога в случае масштабной атаки на Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главами МИД стран G7 предупредил о возможных серьезных последствиях для отношений между Вашингтоном и Тегераном в случае масштабной атаки Ирана на Израиль.
Псковские ученые создадутся нейросеть "Госджипити" для перевода с языка чиновников на простой
В РФ появится новая нейросеть "Госджипити". Она будет переводить выражения с языка чиновников на обычный.
Иван Ургант рассказал о своих планах работать за рубежом
Телеведущий Иван Ургант, которому недавно запретили выступать на благотворительном мероприятии в России, рассказал, что продолжит работать за границей.