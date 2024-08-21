Депутат Рады рассказал о покидании позиций большим количеством военных ВСУ

Военнослужащие украинской армии в большом количестве стали самовольно оставлять свои позиции. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.
"К сожалению, имеем тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам оставили воинскую часть", — написал парламентарий.
По его словам, такое происходит, в том числе из-за того, что военнослужащие ВСУ хотят навестить своих больных родственников и просто их увидеть, однако командиры отказывают им в предоставлении отпуска.
Кроме того, депутат Рады добавил, что в соответствии с новым законом, если самовольное оставление позиций произойдет первый раз, то военный не будет привлекаться ни к какой ответственности.
Напомним, что военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, которая продолжается до сих пор. В мае этого года она стала еще более жесткой.
Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade
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