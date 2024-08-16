Некоторые украинские военные, участвовавшие в атаке на Курскую область, прошли подготовку в Великобритании, где их обучали ведению боевых действий в городах, сообщает газета Times.
В статье подробно рассказывается о военнослужащем по имени Адам, чье подразделение участвовало в операции против России. До этого они действовали на фронтах у Авдеевки и Харькова.
По информации издания, за месяц до отправки в Курскую область, часть бойцов была направлена на обучение в Англию. Там они несколько дней тренировались вместе с британскими военными, уделяя особое внимание тактике рейдов на высотные здания.
6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. По данным Минобороны РФ, к 15 августа украинская сторона потеряла до 2640 человек и 37 танков в ходе боев в Курской области.
Президент России Владимир Путин обвинил Киев в провокации и неизбирательной стрельбе, включая атаки на гражданские объекты. Он подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, поставленные перед Россией, будут выполнены. В Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Боля: Молдавию могут втянуть в войну России и НАТО, если Санду будет у власти
Если молдавский политик Майя Санду, которая на данный момент занимает пост президента Республики Молдова, продолжит пребывать во власти, то государство, вполне вероятно, будет втянуто в вооружённый конфликт Российской Федерации и Организации Североатлантического договора. Такое мнение высказал депутат парламента Республики Молдова Василий Боля, информирует агентство РИА Новости.
Украина легализовала каннабис
Закон, легализующий использование медицинского каннабиса в Украине, вступил в силу, как сообщило Министерство здравоохранения страны в пятницу.
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи
Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.
Певица Жасмин поздравила старшего сына с днём рождения
Певица Жасмин трогательно обратилась к старшему сыну Михаилу в день рождения наследника.