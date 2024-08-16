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Солдаты ВСУ прошли подготовку в Британии перед нападением на Курскую область
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Английский след: ВСУ проходили подготовку к городским боям в Великобритании перед нападением на Курскую область

Солдаты ВСУ прошли подготовку в Британии перед нападением на Курскую область

Некоторые украинские военные, участвовавшие в атаке на Курскую область, прошли подготовку в Великобритании, где их обучали ведению боевых действий в городах, сообщает газета Times.

В статье подробно рассказывается о военнослужащем по имени Адам, чье подразделение участвовало в операции против России. До этого они действовали на фронтах у Авдеевки и Харькова.

По информации издания, за месяц до отправки в Курскую область, часть бойцов была направлена на обучение в Англию. Там они несколько дней тренировались вместе с британскими военными, уделяя особое внимание тактике рейдов на высотные здания.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. По данным Минобороны РФ, к 15 августа украинская сторона потеряла до 2640 человек и 37 танков в ходе боев в Курской области.

Президент России Владимир Путин обвинил Киев в провокации и неизбирательной стрельбе, включая атаки на гражданские объекты. Он подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все задачи, поставленные перед Россией, будут выполнены. В Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности населения.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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