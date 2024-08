Польское издание Myśl Polska анализирует ситуацию на фронте и приходит к выводу, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности в районе Торецка и не могут стабилизировать линию обороны.

Издание отмечает, что, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских войск, им не удается остановить наступление российских сил и удержать свои позиции в районе Торецка.

Обозреватель Myśl Polska выражает опасения, что российские военные смогут в ближайшее время вытеснить украинские подразделения с позиций вблизи Торецка и продолжить наступление в направлении города.

Торецк (ранее Дзержинск) — это важный укрепрайон с развитой железнодорожной инфраструктурой, который ВСУ удерживают с 2014 года. Он служит опорным пунктом для обстрелов Горловки, одного из крупнейших городов ДНР.

Взятие Торецка под контроль российских сил может существенно облегчить снабжение группировки на участке Донецк — Горловка — Артемовск. Кроме того, это позволит создать угрозу тылу украинских войск в Клещеевке и открыть возможность для наступления на северо-запад, в сторону Константиновки.

