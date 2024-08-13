Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возглавляющий войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил РФ, в интервью телеканалу "Звезда" сделал серьезное заявление. По его словам, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) использовали в ходе конфликта отравляющие вещества, которые могли быть произведены исключительно в Соединенных Штатах Америки.
Кириллов подчеркнул, что промышленность других стран не располагает возможностями для синтеза подобных веществ и никогда не занималась их производством. Он утверждает, что только США обладают необходимыми технологиями и мощностями для создания таких отравляющих веществ.
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