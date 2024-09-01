За последние сутки Вооруженные силы Украины понесли потери до 30 солдат в зоне операций российской группировки "Север" в Харьковской области, сообщает в воскресенье министерство обороны России.
В своем отчете военное ведомство указало, что подразделения группировки "Север" нанесли удары по формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск.
По информации министерства обороны РФ, украинские силы потеряли до 30 военнослужащих, а также понесли утраты в технике: один танк, бронетранспортер, четыре автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня чешского производства Vampire.
Фото: commons.wikimedia.orgАрміяInform(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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