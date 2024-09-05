Вооруженные силы Украины (ВСУ) поджигают леса и сельскохозяйственные поля в Харьковской области с целью замедлить продвижение российских войск, сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.
Лисняк отметил, что фиксируются случаи поджогов лесов и полей, направленные на затруднение продвижения российских вооруженных сил. Лесные пожары представляют особую угрозу для населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта, где до сих пор проживают мирные жители.
По его словам, Украина подвергает опасности жизни граждан, применяя тактику выжженной земли, которая запрещена Женевской конвенцией.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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