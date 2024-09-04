В результате обстрела рынка в Донецке, по предварительным сведениям, украинские военные использовали артиллерию калибром 155 миллиметров, соответствующую стандартам НАТО, сообщил журналистам представитель Следственного комитета России.

На месте происшествия было установлено, что произошло непосредственное попадание по рынку "Сокол", расположенном в жилом районе. В ходе осмотра обстрела были найдены фрагменты, предположительно, артиллерийского снаряда калибра 155 миллиметров. Эти осколки и фрагменты будут изъяты для проведения экспертизы, чтобы определить точный тип и вид использованного снаряда.

В январе текущего года украинские вооруженные силы уже осуществляли обстрел рынка в микрорайоне Текстильщик. Тогда, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 27 гражданских лиц, а еще 25 человек получили ранения, среди которых были два подростка. Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, в течение последних суток украинские военные 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 73 единицы различных боеприпасов. В результате обстрелов 10 мирных жителей получили ранения, повреждения были нанесены 15 жилым домам и трем объектам гражданской инфраструктуры.

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