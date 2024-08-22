Военнопленный ВСУ рассказал, какая была поставлена задача для действий в Курской области

Военнослужащий украинской армии, который попал в плен российской армии в Курской области, рассказал, что командование поставило им задачу прорваться и "показаться" в нескольких селах. Об этом рассказал военный ВСУ Игорь.

Он добавил, что также во время инструктажа от них требовали казаться "вежливыми, нормальными людьми".

"Он (заместитель по военно-политической работы — прим.) был старший колонны. Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, надо везде показаться", — поделился военнопленный.

По его словам, вся группировка, которая планировала наступать на российский регион, собралась в лесах Сумской области, их сопровождал зампотех, а потом около границы их встретил замполит, который и провел инструктаж перед вторжением.

Кроме того, военнопленный добавил, что еще одной задачей ВСУ на курском направлении являлось совершение марша и сделать отвлекающий маневр, показав, что военных якобы там много.

Фото: commons.wikimedia.org/SPC Joshua Leonard