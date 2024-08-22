Военнопленный ВСУ рассказал, какая была поставлена задача для действий в Курской области

Военнослужащий украинской армии, который попал в плен российской армии в Курской области, рассказал, что командование поставило им задачу прорваться и "показаться" в нескольких селах. Об этом рассказал военный ВСУ Игорь.
Он добавил, что также во время инструктажа от них требовали казаться "вежливыми, нормальными людьми".
"Он (заместитель по военно-политической работы — прим.) был старший колонны. Сказал: "Ехать за мной, быстро прорваться, показаться и уехать, потому что будут еще маршруты, надо везде показаться", — поделился военнопленный.
По его словам, вся группировка, которая планировала наступать на российский регион, собралась в лесах Сумской области, их сопровождал зампотех, а потом около границы их встретил замполит, который и провел инструктаж перед вторжением.
Кроме того, военнопленный добавил, что еще одной задачей ВСУ на курском направлении являлось совершение марша и сделать отвлекающий маневр, показав, что военных якобы там много.
Фото: commons.wikimedia.org/SPC Joshua Leonard
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