Существует две основные причины, по которым украинские власти в последнее время начали говорить о возможных переговорах с Россией. Об этих причинах рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов.
"Первая причина - поражение киевского режима на поле боя, особенно в условиях наступления российской армии на Покровск и другие направления. И если к этому добавить асоциальные политические и экономические процессы, например, фактическое банкротство Украины, невозможность обеспечить энергетическую систему в виду предстоящего, так сказать, зимнего сезона и ряд других факторов", - заявил Шаповалов отвечая на вопрос, что подвигает Киев затевать разговоры о возможных переговорах с РФ, несмотря на запрет на это от Зеленского.
Второй причиной эксперт назвал внешнеполитические проблемы. Он объяснил, что Киев слепо надеялся на Запад, которые говорил, что "Мы идем с вами до конца". По его словам, западные страны используют Украину в качестве ресурсной базы, однако в конечном итоге все равно их бросят.
Ранее издание Kyiv Independent, ссылаясь на свои источники, сообщало о том, что на Украине к осени готовят "почву" для возможных дальнейших переговоров с Россией. Однако, что для этого собирается делать Киев не уточняется.
При этом напомним о том, что после нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что из-за атаки Киева на российский регион переговоры невозможны.
Фото: flickr/President Of Ukraine
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