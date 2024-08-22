Политолог назвал две основные причины разговоров Киева о возможных переговорах с РФ

Существует две основные причины, по которым украинские власти в последнее время начали говорить о возможных переговорах с Россией. Об этих причинах рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов.

"Первая причина - поражение киевского режима на поле боя, особенно в условиях наступления российской армии на Покровск и другие направления. И если к этому добавить асоциальные политические и экономические процессы, например, фактическое банкротство Украины, невозможность обеспечить энергетическую систему в виду предстоящего, так сказать, зимнего сезона и ряд других факторов", - заявил Шаповалов отвечая на вопрос, что подвигает Киев затевать разговоры о возможных переговорах с РФ, несмотря на запрет на это от Зеленского.

Второй причиной эксперт назвал внешнеполитические проблемы. Он объяснил, что Киев слепо надеялся на Запад, которые говорил, что "Мы идем с вами до конца". По его словам, западные страны используют Украину в качестве ресурсной базы, однако в конечном итоге все равно их бросят.

Ранее издание Kyiv Independent, ссылаясь на свои источники, сообщало о том, что на Украине к осени готовят "почву" для возможных дальнейших переговоров с Россией. Однако, что для этого собирается делать Киев не уточняется.

При этом напомним о том, что после нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин заявил, что из-за атаки Киева на российский регион переговоры невозможны.

Фото: flickr/President Of Ukraine