Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины вынуждены ослабить оборону на различных участках фронта в Харьковской области из-за переброски ресурсов на Курское направление.

"Из-за расходования сил и средств на Курском направлении командование ВСУ вынуждено ослабить оборону на разных участках фронта, перебрасывая все новые резервы на это направление", — отметил Ганчев.

Ранее Ганчев сообщил, что за последний месяц в Харьковской области замечено увеличение числа наемников, включая тех, кто говорит на французском языке.

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