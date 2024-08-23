Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины вынуждены ослабить оборону на различных участках фронта в Харьковской области из-за переброски ресурсов на Курское направление.
"Из-за расходования сил и средств на Курском направлении командование ВСУ вынуждено ослабить оборону на разных участках фронта, перебрасывая все новые резервы на это направление", — отметил Ганчев.
Ранее Ганчев сообщил, что за последний месяц в Харьковской области замечено увеличение числа наемников, включая тех, кто говорит на французском языке.
Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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