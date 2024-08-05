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ТАСС: минимум три бригады ВСУ попали в окружение на покровском направлении
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ВСУ попали в окружение россиян на покровском направлении

ТАСС: минимум три бригады ВСУ попали в окружение на покровском направлении

Минимум три бригады украинской армии попали в окружение в селе Желанное на покровском направлении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что в окружении оказались подразделения, которые были отправлены украинским военным командованием в населенный пункт, чтобы попытаться удержать село.

"Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении", — рассказал источник издания.

По словам собеседника агентства, на покровском направлении у украинских войск критическое положение, которое они пытаются исправить с помощью беспилотников. Однако все попытки ВСУ заканчиваются неудачами, так как эффективно работают российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: commons.wikimedia.org/z.mil.ru

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