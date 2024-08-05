ВСУ попали в окружение россиян на покровском направлении

Минимум три бригады украинской армии попали в окружение в селе Желанное на покровском направлении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Уточняется, что в окружении оказались подразделения, которые были отправлены украинским военным командованием в населенный пункт, чтобы попытаться удержать село.
"Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении", — рассказал источник издания.
По словам собеседника агентства, на покровском направлении у украинских войск критическое положение, которое они пытаются исправить с помощью беспилотников. Однако все попытки ВСУ заканчиваются неудачами, так как эффективно работают российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Фото: commons.wikimedia.org/z.mil.ru
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