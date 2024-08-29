В течение суток вооруженные силы Украины подвергли населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области интенсивному артиллерийскому обстрелу, в результате которого пострадали два мирных жителя.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что в результате атаки ВСУ на город Алешки два мирных жителя получили ранения. В общей сложности, за сутки украинская армия нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Херсонской области: 21 обстрел был зафиксирован в дневное время, еще 20 — ночью.

Под огнем украинской артиллерии оказались семь населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона.

В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, включая левобережье Днепра. Правобережная часть, включая город Херсон, удерживается украинскими войсками. С ноября 2022 года административным центром области временно является город Геническ.

Фото: armyinform. com. ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿