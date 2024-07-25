Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об артиллерийском обстреле Петровского района Донецка. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, украинские вооруженные формирования применили артиллерию натовского образца.

Инцидент произошел в два этапа. Первоначально, в 15:05, со стороны населенного пункта Кураховка по Петровскому району Донецка были выпущены два снаряда калибром 155 миллиметров. Затем, с 15:35 по 15:45, последовал более интенсивный обстрел — 11 снарядов того же калибра.

Стоит отметить, что артиллерийские системы калибра 155 миллиметров широко используются странами НАТО. В частности, США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые активно применяются для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, украинские войска располагают немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, польскими САУ Krab и французскими САУ CAESAR, использующими боеприпасы аналогичного калибра.

Петровский район, расположенный на западной окраине Донецка, является самой удаленной от центра частью города. С момента провозглашения ДНР независимости от Киева в 2014 году этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.

Фото: commons. wikimedia.orgАндрей Бутко (1978-)(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)