Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, включенный в российский список террористов и экстремистов, высказал мнение, что украинское командование не разработало оборонительный план на покровском направлении в части Донецкой Народной Республики, контролируемой Киевом.

В своём сообщении в Telegram Гончаренко указал на критическую ситуацию в этом районе и призвал местное население покинуть его. Он также отметил, что потеря Покровска может открыть российским войскам путь к Днепру.

Ситуация на покровском направлении оценивается как критическая, что подтверждают и западные военные аналитики. Они отмечают, что действия на курском направлении ослабили возможности ВСУ по удержанию фронта, поскольку российские войска продолжают наступление на ключевых участках.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о напряжённой обстановке на красноармейском направлении. Владимир Зеленский, основываясь на докладе Сырского, распорядился усилить это направление.

28 августа источник из силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что украинская группировка в посёлке Гродовка, расположенном рядом с Красноармейском, оказалась в окружении. В результате российские войска взяли под контроль важные транспортные узлы в ДНР, включая Нью-Йорк (Новгородское), а также освободили несколько населённых пунктов на донецком направлении.

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