Новобранцы украинской армии отказываются воевать с россиянами и стрелять в них, так как у них нет нормальной боевой подготовки, из-за чего у ВСУ не получается сдерживать наступление ВС РФ на Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом в интервью Associated Press (AP) рассказал командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Некоторые просто не хотят стрелять, они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь, поэтому наши люди гибнут", — рассказал в интервью украинский командир.

Кроме того, он добавил, что украинские новобранцы часто покидают свои позиции. Из-за этого по его словам, в рядах подразделений начинается паника и хаос, а также увеличиваются потери среди личного состава.

Также командир ВСУ отметил, что у новобранцев не хватает стрелковой подготовки, из-за чего у них нет возможности выполнять поставленные боевые задачи небольшими группами, а также следовать базовой тактике ведения боевых действий.

Фото: president.gov.ua