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ВСУ сообщают о нехватке людей и техники на Покровском направлении
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ВСУ сообщают о нехватке людей и техники на Покровском направлении

Согласно сообщению военнослужащего 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной на красноармейском направлении, украинские войска испытывают острый дефицит личного состава, вооружения и боеприпасов.

Эта информация подтверждает ранее сделанные заявления Генерального штаба ВСУ о критической ситуации в данном секторе фронта на территории ДНР, подконтрольной Киеву. Высшее военное руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Александра Сырского, неоднократно отмечали чрезвычайную напряженность обстановки в этом районе.

Украинский военнослужащий в интервью изданию "Фокус" описал крайне тяжелое положение своего подразделения. По его словам, в ротах осталось критически мало боеспособных бойцов — от трех до четырех человек. Он также отметил полное отсутствие техники и значительное превосходство противника в артиллерийских боеприпасах.

Военный подчеркнул стремительное продвижение российских сил на данном участке фронта.

Красноармейск (украинское название — Покровск) является важным стратегическим пунктом на северо-западе ДНР. По данным 2022 года, население города превышало 61 тысячу жителей. Город имеет ключевое значение как крупный транспортный узел, связывающий Донецк с Днепропетровской областью Украины, а также обеспечивающий железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву северными районами ДНР, включая Краматорск и Славянск.

Фото: commons. wikimedia.org55-я артиллерийская бригада "Запорожская Сечь"(Creative Commons Attribution 4.0 International.)

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