Войска Украины на Донбассе оказались в крайне тяжелом положении, без шансов переломить ситуацию в свою пользу, сообщил корреспондент Кристоф Ваннер в своем материале для германского канала Welt.
Он указал на значительное ослабление украинских сил, выразив сомнения в их способности удержать линию фронта. Ваннер также акцентировал неуклонное наступление российских войск, замечая, что на отдельных направлениях они каждый день достигают новых рубежей.
Недавно The New York Times опубликовала анализ, согласно которому быстрое продвижение российских подразделений подчеркивает их умение эффективно выявлять уязвимые места в обороне украинских сил.
Фото: commons.wikimedia.orgSPC Joshua Leonard(it is in the public domain in the United States.)
Сенатор Климов: развал ЕС начат после выхода Великобритании
Развал ЕС начался после выхода Великобритании, убеждён зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с "Лентой.ру" сенатор высказался о призыве лидера "Патриотов" Флориана Филиппо уничтожить Евросоюз из-за его агрессивной политики.
Спикер Папуашвили: иностранные доноры призвали игнорировать реестр иноагентов в Грузии
Иностранные доноры, финансирующие неправительственные организации в Грузии, призывают не отмечаться в реестре иноагентов. Об этом рассказал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передаёт ТАСС.
В России создали метод распознавания болезни Паркинсона по нарисованной спирали
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали нейросетевой алгоритм, который анализирует фотографии спиралей, нарисованных пациентами, для выявления признаков когнитивных нарушений, включая болезнь Паркинсона.
В России повысили маневренность беспилотного автомобиля на 20%
Ученые из Московского физико-технического института разработали новый алгоритм для управления беспилотными автомобилями, который позволяет повысить их маневренность на 10-20%.