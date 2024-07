Войска Украины на Донбассе оказались в крайне тяжелом положении, без шансов переломить ситуацию в свою пользу, сообщил корреспондент Кристоф Ваннер в своем материале для германского канала Welt.

Он указал на значительное ослабление украинских сил, выразив сомнения в их способности удержать линию фронта. Ваннер также акцентировал неуклонное наступление российских войск, замечая, что на отдельных направлениях они каждый день достигают новых рубежей.

Недавно The New York Times опубликовала анализ, согласно которому быстрое продвижение российских подразделений подчеркивает их умение эффективно выявлять уязвимые места в обороне украинских сил.

