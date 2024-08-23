Депутат законодательного органа Луганской народной республики, Юрий Юров, доложил о провальной попытке Вооруженных сил Украины использовать беспилотник "Баба Яга" для закрепления государственного флага Украины на телеантенне в городе Кременная.

В своем сообщении в Telegram, Юров обозначил, что ранним утром, около 4 часов по местному времени, вражеский дрон предпринял попытку установить украинский флаг на антенну с использованием магнитов. Тем не менее, эта задача не была выполнена.

Он также указал, что данный "трофей" находится под строгой охраной.

Кременная, находящаяся на стыке Луганской и Донецкой народных республик, является ключевым пунктом в Лисичанско-Северодонецком агломерате. Через этот приграничный город проходит дорога, ведущая к Красному Лиману и далее к Славянску. Город окружен лесами, как естественного, так и искусственного происхождения.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)