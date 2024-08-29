По информации, предоставленной РИА Новости военным экспертом и подполковником ЛНР в отставке Андреем Марочко, ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой персонала на северных участках Луганской Народной Республики.
Эта ситуация возникла в результате неудач в дополнении численности после потерь и возросшей напряженности на линии фронта.
Конкретно, на Сватовско-Кременском направлении украинские военные подразделения испытывают уменьшение своего состава из-за недостаточного пополнения после потерь.
Также отмечается, что на участке фронта между Невским и Торским на линии боевого соприкосновения произошло снижение численности украинских военнослужащих.
Эти обстоятельства привели к сокращению количества ротационных мероприятий, что еще больше усугубляет ситуацию.
Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Прорыв ВС РФ вызвал тревогу у экс-главы МВД Украины
Издание "Газета по-украински" опубликовало мнение бывшего советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, который выразил обеспокоенность стремительным продвижением российских военных в Донецкой Народной Республике.
ЦРУ заявило о предотвращении теракта на концерте Тейлор Свифт
Разведывательные данные, предоставленные американскими спецслужбами австрийским властям, позволили предотвратить масштабный теракт, планировавшийся приверженцами экстремистской организации на выступлении популярной американской исполнительницы Тейлор Свифт в столице Австрии.
Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть
Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.
Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года
Объем рынка российского кинопроката достиг за июнь и июль текущего года 5,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года. В условиях отсутствия конкуренции со стороны голливудского и европейского кинематографа, рынок восстанавливается за счёт отечественного проката, констатирует в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru главный редактор портала о культуре Ревизор.ру Денис Кирис.