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ВСУ испытывают дефицит личного состава на севере ЛНР
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Ситуация на севере ЛНР: ВСУ испытывают нехватку личного состава

ВСУ испытывают дефицит личного состава на севере ЛНР

По информации, предоставленной РИА Новости военным экспертом и подполковником ЛНР в отставке Андреем Марочко, ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой персонала на северных участках Луганской Народной Республики.

Эта ситуация возникла в результате неудач в дополнении численности после потерь и возросшей напряженности на линии фронта.

Конкретно, на Сватовско-Кременском направлении украинские военные подразделения испытывают уменьшение своего состава из-за недостаточного пополнения после потерь.

Также отмечается, что на участке фронта между Невским и Торским на линии боевого соприкосновения произошло снижение численности украинских военнослужащих.

Эти обстоятельства привели к сокращению количества ротационных мероприятий, что еще больше усугубляет ситуацию.

Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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