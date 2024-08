Согласно публикации китайского государственного издания Global Times, украинские летчики пока не достигли необходимого уровня мастерства в управлении истребителями F-16, что исключает их использование в высокосложных боевых операциях.

Вэй Дунсюй, китайский военный специалист, утверждает, что Киев в ближайшее время не станет задействовать новейшие американские истребители для выполнения критически важных миссий.

Журнал Economist ранее отметил, что Украина получила первую партию из десяти F-16 из обещанных 79 машин 31 июля, почти через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила передачу этих самолетов. По информации газеты Telegraph, Украина уже начала эксплуатацию истребителей, применяя их преимущественно для задач противовоздушной обороны.

Вэй Дунсюй описывает основные направления использования F-16 в Украине: защита стратегически значимых областей от авианалетов России, противостояние российским истребителям для доминирования в воздухе над ключевыми городами, такими как Киев, интерцепция российской военной авиации в украинском воздушном пространстве, а также воздушная поддержка наземных войск.

Вэй также выразил опасения относительно возможности России обнаружить и атаковать базы, где размещены F-16, подчеркивая, что потеря истребителей или их повреждение серьезно затруднит поддержание поставок вооружений от Запада.

Российская сторона, в лице главы МИД Сергея Лаврова, рассматривает поставки вооружений Украине как прямое вмешательство стран НАТО в конфликт и предупреждает, что такие действия могут привести к эскалации.

Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия на Украину становятся законными целями для России. В Кремле же утверждают, что активное вооружение Украины со стороны западных стран не способствует началу переговоров и несет в себе потенциал для негативных последствий.

