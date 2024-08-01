На Украине назвали обстановку на Северском направлении сложной

Главком ВСУ Александр Сырский охарактеризовал обстановку на северском направлении в Донбассе как напряженную, обусловленную высокой интенсивностью боевых действий.
Данный участок фронта располагается северо-восточнее населенных пунктов Соледар и Артемовск в Донецкой Народной Республике, которые перешли под контроль российских сил в январе и мае 2023 года соответственно.
Сырский поделился информацией о своем трехдневном пребывании на восточном фронте, где он посетил бригады, удерживающие оборонительные позиции на харьковском и торецком направлениях. Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на северском участке, где российские подразделения активно задействуют артиллерию и проводят штурмовые операции.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ акцентировал внимание на продолжающихся ожесточенных столкновениях на купянском направлении, в частности в районах населенных пунктов Макеевка, Песчаное и Стельмаховка.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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