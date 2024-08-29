Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что оборона украинских войск под Торецком и Часовым Яром находится на грани коллапса.

По его мнению, серия поражений ВСУ в Донбассе может привести к краху обороны украинских войск практически по всей линии фронта.

Меркурис считает, что украинские войска могут быть не в состоянии долго удерживать свои позиции под Торецком и Часовым Яром. Это может привести к значительному ухудшению ситуации для украинских войск на Донбассе.

Недавние успехи российской армии в Донбассе подтверждают это мнение. Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР.

Это является еще одним свидетельством того, что российские войска продолжают теснить украинские силы на Донбассе.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники. Эти цифры свидетельствуют о том, что украинские войска несут значительные потери на Донбассе.

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