Украинский военнослужащий Богдан Залишняк, попавший в плен, поделился своей историей с РИА Новости. Он рассказал, что был мобилизован в ВСУ, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Залишняк был мобилизован в Тернопольском районе, когда шел из церкви. Его отправили в тероборону, где он охранял мосты, а позже его роту перевели в стрелковый батальон, подчиняющийся 53-й бригаде ВСУ.

В конце июля Залишняка отправили в Донецкую Народную Республику, где он сдался в плен. У него диагностирован тремор рук, который не позволяет ему держать даже простые предметы, такие как ложка.

Залишняк продемонстрировал на камеру свое состояние, показав, как его руки трясутся. Он также рассказал, что не может даже нормально есть, так как не может держать ложку. Это свидетельствует о том, что он не был пригоден для службы в армии, но тем не менее был мобилизован.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)